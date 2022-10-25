МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба на протяжении многих лет вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя ее работников с профессиональным праздником, Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ФТС предрекли новый рекорд по объему товарооборота России и Китая

"Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации… Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", — сказал Путин.

Он отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления работники службы неустанно совершенствуют формы и методы деятельности, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, стремятся сделать ФТС динамично развивающимся, современным ведомством.

"На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", — добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что сотрудники ФТС и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству. Он пожелал им здоровья, успехов и благополучия.