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Президент Ирана назвал ШОС одним из центров силы многополярного мира
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Работа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует формированию многополярного миропорядка, считает президент Ирана Ибрахим Раиси. Иранский лидер отметил, что... ПРАЙМ, 25.10.2022
экономика, новости, иран, шос, многополярный мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Работа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует формированию многополярного миропорядка, считает президент Ирана Ибрахим Раиси.
Иранский лидер отметил, что многополярный мир, несмотря на противодействие стран Запада, "строится с помощью региональных организаций, таких как ШОС".
По его словам, сотрудничество с партнерами из таких объединений приведет к усилению Ирана на мировой арене.
"Мы серьезно относимся к развитию отношений с Россией и другими странами", — подчеркнул Раиси в беседе с РИА Новости.