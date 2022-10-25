МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Работа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует формированию многополярного миропорядка, считает президент Ирана Ибрахим Раиси. Эксперт назвал Россию "точкой сборки" для сотрудничества в ШОС и БРИКС

Иранский лидер отметил, что многополярный мир, несмотря на противодействие стран Запада, "строится с помощью региональных организаций, таких как ШОС".

По его словам, сотрудничество с партнерами из таких объединений приведет к усилению Ирана на мировой арене.

"Мы серьезно относимся к развитию отношений с Россией и другими странами", — подчеркнул Раиси в беседе с РИА Новости.