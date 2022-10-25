МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба в условиях санкционного давления Запада смогла за короткий срок обеспечить оперативный пропуск на российский внутренний рынок товаров первой необходимости, а также поддержала бизнес при адаптации к новым реалиям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником. Мишустин поздравил работников ФТС с профессиональным праздником

"Особенно хочется отметить работу ведомства в условиях санкционного давления. За короткий срок вы обеспечили оперативный пропуск на российский внутренний рынок товаров первой необходимости, лекарственных средств, техники, промышленного и технологического оборудования. А также помогли бизнесу адаптироваться к новым реалиям, снизили административную нагрузку на компании", — сказано в опубликованной на сайте правительства телеграмме.

Мишустин заметил, что таможенная служба — одно из самых эффективных и современных ведомств, которое вносит большой вклад в укрепление экономической безопасности страны. По словам премьера, в рамках реализации стратегии развития проведена реформа таможенного администрирования, создана система, упростившая процессы расчётов, повысившая эффективность управления денежными средствами. Цифровизация позволила автоматизировать операции оформления, ускорить перемещение товаров через границу.

"В этот праздничный день хочу поблагодарить всех вас за добросовестную службу, пожелать новых достижений в вашем нелёгком труде на благо России и её граждан. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким", — обратился Мишустин к сотрудникам и ветеранам ведомства.

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября. Ранее представителей ФТС поздравил президент Владимир Путин.