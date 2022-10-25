МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в октябре снизился до 84,3 пункта с пересмотренного показателя сентября, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики ждут снижения индекса делового климата IFO в Германии в октябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 83,3 пункта. Показатель за сентябрь был пересмотрен до 84,4 пункта с 84,3 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий увеличился до 75,6 пункта с 75,3 пункта. Аналитики, напротив, ожидали уменьшения показателя до 75 пунктов.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии при этом снизился до 94,1 пункта с показателя прошлого месяца в 94,5 пункта. Аналитики ждали сокращения до 92,4 пункта.

"Компании были менее удовлетворены своими текущими делами. Их ожидания улучшились, но они по-прежнему беспокоятся за ближайшие месяцы. Немецкую экономику ждет тяжелая зима", — говорится в пресс-релизе института.