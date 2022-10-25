МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бюджет Катара в первом полугодии сложился с профицитом примерно в 47,3 миллиарда риалов (около 13 миллиардов долларов) вместо ожидавшегося дефицита благодаря росту цен на энергоносители, сообщил во вторник на открытии сессии консультативного совета (Меджлис аш-Шура) эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В Госдуме поддержали проект бюджета ФОМС на 2023-2025 годы

"Экономика Катара в текущем году продолжила рост после спада, произошедшего в 2020 году, и предварительные данные свидетельствуют о том, что рост ВВП за первое полугодие составил 4,3%. Рост цен на энергоносители привел к превращению ожидавшегося в начале года дефицита бюджета в профицит в размере около 47,3 миллиарда риалов в первом полугодии", — отметил он.

По словам эмира, профицит бюджета будет направлен на снижение уровня государственного долга и увеличение финансовых резервов государства.