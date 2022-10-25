Катар получил профицит бюджета в 13 миллиардов долларов в первом полугодии
Профицит бюджета Катара составил 13 миллиардов долларов из-за роста цен на энергоносители
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бюджет Катара в первом полугодии сложился с профицитом примерно в 47,3 миллиарда риалов (около 13 миллиардов долларов) вместо ожидавшегося дефицита благодаря росту цен на энергоносители, сообщил во вторник на открытии сессии консультативного совета (Меджлис аш-Шура) эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
"Экономика Катара в текущем году продолжила рост после спада, произошедшего в 2020 году, и предварительные данные свидетельствуют о том, что рост ВВП за первое полугодие составил 4,3%. Рост цен на энергоносители привел к превращению ожидавшегося в начале года дефицита бюджета в профицит в размере около 47,3 миллиарда риалов в первом полугодии", — отметил он.
По словам эмира, профицит бюджета будет направлен на снижение уровня государственного долга и увеличение финансовых резервов государства.