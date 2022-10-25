МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что Индонезия имеет потенциал стать мировым производителем литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, сообщает агентство ANTARA. Индонезия готова к досрочной остановке паровых и угольных ТЭС

Панджайтан рассчитывает, что уже во втором квартале 2024 года Индонезия сможет производить собственные литий-ионные аккумуляторы. "Это не просто, но и не невозможно. Если все пойдет по плану, мы сможем стать второй страной по производству аккумуляторов в мире к 2028 году", — сказал он во вторник.

По словам министра, на севере Индонезии уже строится завод, способный обеспечить литий-ионными аккумуляторами три миллиона электромобилей.

Панджайтан также рассказал о проблемах, связанных с электрификацией транспортного сектора в Индонезии. Одной из таких проблем являются высокие цены на электромобили в стране. Кроме того, вспомогательная инфраструктура в виде станций для подзарядок все еще не получила массового распространения.

Ранее сообщалось, что правительство Индонезии планирует достичь полного перехода страны на электрокары за пять лет. Власти также рассматривают возможность предоставления субсидий на покупку электромобилей. По данным министерства транспорта Индонезии, по состоянию на октябрь в стране насчитывается 28 188 электромобилей.

В прошлом месяце правительство Индонезии приказало всем государственным учреждениям перейти на электромобили и поручило государственной коммунальной компании PLN увеличить количество зарядных станций.

В настоящее время крупнейшими странами-производителями литий-ионных аккумуляторов являются Китай, Япония, Корея и США. Именно там расположены штаб-квартиры ведущих компаний, производящих батареи для электромобилей, таких как Panasonic, LG Chem, Samsung, Beijing Pride Power, SB LiMotive и Tesla.