МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Попытка советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского заставить Германии ежемесячно платить Киеву 500 миллионов долларов вызвала резкую критику читателей немецкой газеты Welt. Ученые констатировали движение немецкой экономики в сторону рецессии

Многие из них усомнились в честности украинских политиков и считают их действия "пощечиной" немецким налогоплательщикам.

"500 миллионов? А может сразу нашу страну? Шокирован дерзостью украинских политиков", — выразил негодование один из читателей.

Другой сыронизировал, что Зеленский, конечно, может требовать данную сумму от ФРГ и остальных государств Евросоюза, ведь "как губернатор США в Европе", он имеет уже больше прав, чем иные и после окончания украинского конфликта его можно будет короновать.

Читатели также отметили, что требования Киева становятся все более возмутительными, а конфликт может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента.

"Одна только цифра в 500 миллионов долларов — это пощечина нашим налогоплательщикам", — также сказано в комментариях.