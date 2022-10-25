МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Кремль не занимается вопросами обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора завода "Мотор Сич" на украинских военных. СБУ подтвердила задержание директора завода "Мотор Сич"

"Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", — сказал, отвечая на вопрос о возможности такого обмена.

Ранее Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.