МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 17 по 23 октября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 3,5%, а средний чек — на 1,5%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Банкиры рассказали, как вырос средний чек покупки долларов онлайн

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 10 по 16 октября — расходы выросли на 5,3%, а средний чек — на 2%.

"В период с 17 по 23 октября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 3,5%. Индекс недельных расходов составил 5538 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 5,7%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 1,5%. Средняя стоимость одной покупки составила 667 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 1%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.