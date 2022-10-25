МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Британский король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром, а также поручил ему сформировать правительство, сообщил телеканал Sky News. СМИ: в Британии потребовали предоплату за электричество у должников

"Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце", — сказано в сообщении.

В понедельник Сунака избрали главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

Сунак вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит после встречи с королем.

Он стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в 2022 году.