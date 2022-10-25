МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Планы Европейского союза конфисковать замороженные российские активы являются неприкрытым воровством и похищением по политическим мотивам, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Клишас призвал ЦБ разобраться с отказами добровольцам в кредитных каникулах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что цель сообщества — не только заморозка, но и конфискация российских активов, и заявила о необходимости создания соответствующей правовой базы.

Клишас отметил в мессенджере Telegram, что глава ЕК наконец решилась открыть правду о целях конфискации собственности России, назвав эти действия неприкрытым воровством.

Он добавил, что правовую базу так и не подвели.

"Пусть теперь нам рассказывают про европейскую правовую традицию, защиту прав собственности, права человека. Вот так этот "европейский сад" превратился в дикие правовые джунгли, до чего смог дотянуться — то и твое", — резюмировал сенатор.