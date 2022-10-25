КРАСНОДАР, 25 окт — ПРАЙМ. Урожай зерна и зернобобовых в Краснодарском крае в 2022 году составил 15,1 миллиона тонн, а по пшенице стал рекордным — 10,7 миллиона тонн, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. В Стамбуле обеспокоены задержками досмотра судов в рамках "зерновой сделки"

"Из битвы за урожай вы вновь вышли победителями. Сегодня кубанский каравай весит 15 миллионов 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Собран рекордный урожай пшеницы – 10 миллионов 700 тысяч тонн. Такой результат мы получили в условиях новых вызовов – беспрецедентных санкций, трудностей с покупкой удобрений, обслуживанием сельхозтехники. Невзирая на это, аграрии сделали все, чтобы на столах жителей были качественные и натуральные продукты. Внесли весомый вклад в продовольственный суверенитет края и страны", – передает пресс-служба администрации края слова Кондратьева.

Уточняется также, что в Краснодарском крае впервые получили 1 миллион 300 тысяч тонн подсолнечника. А виноградари впервые за 15 лет собрали более 240 тысяч тонн винограда.

Во вторник работникам сельского хозяйства, показавшим лучшие результаты, вручили федеральные и краевые награды. Их получили 14 человек. Пятерым передовикам жатвы вручили ключи от новых автомобилей, добавили в пресс-службе.