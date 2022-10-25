МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В России активно обсуждают идеи создания крупных траулеров для рыболовного флота России, на которых можно как добывать, так и перерабатывать продукцию, рассказал Владимир Путин. Путин отметил необходимость расширения координации между всеми структурами

"У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают", — заявил президент России на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.