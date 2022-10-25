Путин рассказал об идее создать большие траулеры для рыболовного флота
Путин рассказал об идее создать большие траулеры для рыболовного флота России
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В России активно обсуждают идеи создания крупных траулеров для рыболовного флота России, на которых можно как добывать, так и перерабатывать продукцию, рассказал Владимир Путин.
"У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают", — заявил президент России на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.