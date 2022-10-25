МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов рассмотреть идею своего коллеги из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о продаже этой стране российских морских судов и вертолетов, заявил глава государства. Путин отметил высокие темпы роста торговли России с Западной Африкой

На встрече лидеров Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в покупке российских кораблей и вертолетов.

"Хорошо. Мы все это обсудим", — сказал Путин., заявил президент страны Умаро Сисоку Эмбало.