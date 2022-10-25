Путин рассмотрит идею о продаже Гвинее-Бисау кораблей и вертолетов
Путин заявил, что готов рассмотреть идею о продаже Гвинее-Бисау российских судов и вертолетов
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов рассмотреть идею своего коллеги из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о продаже этой стране российских морских судов и вертолетов, заявил глава государства.
На встрече лидеров Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в покупке российских кораблей и вертолетов.
"Хорошо. Мы все это обсудим", — сказал Путин., заявил президент страны Умаро Сисоку Эмбало.