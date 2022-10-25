МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в октябре на 0,3 процентного пункта, до максимальных с марта 12,8%, говорится в исследовании "инФОМ", выполненном по заказу Банка России. Инфляция в Москве за девять месяцев составила 10,7 процента

В сентябре этот показатель составлял 12,5%, в августе — 12%, а в июле — 10,8%.

При этом наблюдаемая населением инфляция в России в октябре резко снизилась — до 18,2% с 21,5%, что стало минимумом с марта текущего года.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 11-13%, в 2023 году будет на уровне 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.