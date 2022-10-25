МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Нужно обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, отдельных ее отраслей, а также обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных. Путин отметил необходимость расширения координации между всеми структурами

"Коллеги много раз и по разным поводам — и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции — говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", — сказал он.

Президент подчеркнул, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.

Путин также призвал еще раз пересмотреть работу обновления и улучшения административных процедур.

"Мы много раз со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур", — заявил он. Путин рассказал об идее создать большие траулеры для рыболовного флота

Российский лидер уточнил, что это касается всего, что связано с управлением в самом широком смысле этого слова. Он подчеркнул, что это невозможно сделать без глубокой координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами самой разной направленности.

Путин 21 октября подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав.

Задачами структуры являются принятие решений по обеспечению Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.