МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Нужно увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск. Путин отметил необходимость расширения координации между всеми структурами

"Отдельно, Владимир Владимирович (Путин — ред.), остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска. В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что требуется подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.

По словам премьера, правительство оперативно выделило все средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции.

"Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", — отметил Мишустин.

Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ, также добавил он. Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

"Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы занимаются министерство финансов совместно с министерством обороны", — пояснил премьер.

Он добавил, что также продолжится информирование граждан о федеральных и региональных мерах поддержки.

По его словам, около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается. Премьер отметил, что в базе данных этой линии — более 600 ответов, и по мере поступления вопросов она расширяется. Большая часть ответов опубликована на портале "Объясняем.рф".