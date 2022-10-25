МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта. Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

"Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнено за девять месяцев на 105%. Насколько я понимаю, и экспорт, и импорт, доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы", — сказал президент на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным.

Путин также отметил рост эффективности таможенного контроля на 65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Я хочу вас и всех сотрудников таможенной службы поблагодарить за это. И есть все основания поздравить вас с Днем таможенника", — заключил российский лидер.