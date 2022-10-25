МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ в 2022 году выделит девяти регионам суммарно 8,492 миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности их бюджетов, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к декабрю 2023 года

"Выделить Минфину России в 2022 году на предоставление бюджетам Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов… бюджетные ассигнования в размере 1,865 миллиарда рублей", — сообщается в одном из постановлений. Средства пойдут в бюджеты Тывы и Северной Осетии.

"Выделить Минфину России в 2022 году на предоставление бюджетам Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов… бюджетные ассигнования в размере 6,627 миллиарда рублей", — сообщается во втором постановлении. Средства пойдут в бюджеты Ингушетии, Калмыкии, Удмуртии, Забайкальского края, Псковской области, Ульяновской области и Еврейского автономного округа.

Минфину поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных ассигнований с предоставлением доклада до 1 марта 2023 года (по постановлению с суммой в 6,627 миллиарда рублей) и до 1 апреля 2023 года (по постановлению с суммой в 1,865 миллиарда рублей).