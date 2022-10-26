МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Проект закона о северном завозе, разрабатываемый по поручению президента РФ, внесут на рассмотрение Государственной думы до 15 ноября, сообщил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Новак поручил проработать международное взаимодействие на Севморпути

"Внесем до 15 ноября", — сказал Чекунков журналистам, отвечая на вопрос, внесен ли документ на рассмотрение парламента.

По словам министра, законопроект прошел согласование с 23 из 25 регионов, для которых актуальна работа северного завоза. "Мы провели детальную работу с регионами, мы изначально детально все положения прорабатывали и на площадке Госдумы, и на площадке Совфеда, сейчас (документ – ред.) находится в Минюсте, сохраняются рабочие моменты по линии министерства финансов", — уточнил он.

Глава Минвостокразвития отметил, что разрабатываемый законопроект очень масштабен, и ключевым аспектом документа является определение приоритетности грузов. Проблемы, с которыми сталкивался северный завоз, по информации министра, исторически связаны с отсутствием законодательной обязанности у стивидоров, транспортных компаний, какой груз обрабатывать и в какую очередь.

Он добавил, что законопроект вводит понятие опорной инфраструктуры северного завоза. "Это вообще касается экономики нашей страны. Есть такая инфраструктура, от которой зависит РФ, связанность регионов, возможность межрегионального перетопка грузов. Вот эта опорная инфраструктура в законе будет прописана, будет определяться и уже будут основания из федерального бюджета выделять средства на ее создание, поддержание и развитие", — пояснил Чекунков.