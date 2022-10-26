МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На температуру воздуха предстоящей зимой будут влиять два тренда, поэтому можно ожидать как аномального тепла, так и сильных морозов, спрогнозировал в эфире радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов. СМИ: Европа готовится к суровой зиме без российского газа

По его словам, изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений. "С точки зрения тренда на глобальное потепление у нас зимы становятся более теплыми. Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы – постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом. Два-три года назад впервые была бесснежная зима в Московском регионе, то есть не было устойчивого снежного покрова в течение всей зимы", – отметил Карнаухов.

Он добавил, что другой климатический тренд уравновешивает влияние глобального потепления на температуру воздуха зимой, причем в последнее время он становится все заметнее.

"Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями. Пока еще Гольфстрим функционирует, но тем не менее его ослабление становится заметным", – объяснил эксперт.

При этом, по его словам, две противоположные климатические тенденции могут дополнять друг друга, или же одна из них может доминировать.

"Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление. Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах", – спрогнозировал Карнаухов.