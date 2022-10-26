МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в следующем году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов. МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году

"Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 миллиардов долларов США. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов относительно обеспечения Украины во внешнем финансировании для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета", — приводит слова Марченко пресс-служба на канале ведомства в мессенджере Telegram.

Он также отметил, что перед Украиной стоит задача во время "сложных условий", обусловленных боевыми действиями, сохранить экономическую устойчивость страны.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в будущем году правительство рассчитывает получить помощь в виде внешних заимствований в размере 35 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета в первом чтении, но не все правки, внесенные депутатами, были согласованы.