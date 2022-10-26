МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро. В Австралии ожидают пик инфляции к концу года

"Годовое движение индекса потребительских цен на 7,3% является самым высоким с 1990 года", — говорится в сообщении.

Только за три месяца с июля по сентябрь этого года цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.

Телерадиовещательная корпорация ABC приводит мнение эксперта о том, что "нехватка рабочих рук в строительной индустрии, сказавшаяся на повышении стоимости труда, повлияла на подорожание новых домов в третьем квартале года. По данным телеканала ABS, самый большой рост цен наблюдается на товары, с 1983 года с годовым повышением на 9,6%, а стоимость услуг на 4,1%.

Накануне правительство Австралии предложило проект бюджета на 2023 год, предусмотрев субсидии в уходе за детьми и на фармацевтические препараты. Как отмечает ABC, это может снизить инфляцию в будущем году.