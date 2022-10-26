МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Переход на национальные валюты в российско-китайской торговле будет способствовать глобальной дедолларизации, заявил временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун. Мишустин заявил о важности перехода на расчеты в нацвалютах

"Существующее экономическое партнерство между Китаем и Россией и долгосрочный накопленный уровень торговли заложили прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами… Финансовое сотрудничество — расчеты в национальных валютах, которые мы сейчас продвигаем, будет эффективно способствовать глобальной дедолларизации", — сказал он в ходе конференции на тему "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".

Китайский дипломат добавил, что объем торговли между нашими странами вырос с 881 млрд до 1,5 триллиона долларов, сотрудничество между РФ и Китаем базируется на энергетике, а также сельском хозяйстве.

"Энергетическое сотрудничество продолжает играть важную роль в отношениях между двумя странами, кроме того, сельскохозяйственная продукция и морепродукты из России все больше выходят на китайский рынок. Сотрудничество по крупным проектам у нас имеется в области атомной энергетики, по самолетостроению, ракетным двигателям, спутниковой навигации… Кроме того, идет постоянно расчет в местных валютах", — отметил он.

Сунь Вэйдун подчеркнул, что и Россия, и Китай осознают, что углубление стратегического сотрудничества между двумя странами не является временной мерой, это стратегический выбор на основе фундаментальных интересов двух стран и наших народов.

"Китай и Россия неизменно поднимают вместе знамя независимости, что является неотъемлемой сутью их совместного развития", — заключил он.