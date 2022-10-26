МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Уровень стабильности в российских экономике и обществе превысил ожидания, в стране не стоит ожидать предсказанного на Западе развала. Об этом заявил декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь. Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

"Общество не находится в той ситуации, какой ее показывают западные СМИ. Экономическая база очень прочная и здесь не следует и близко ожидать того развала, который предсказывает Запад", — сказал эксперт на конференции "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".

Он уточнил, что исследовал ситуацию с российским социумом в 20 городах страны.

Ван Вэнь также восхитился организацией экономической работы в России. Эксперт добавил, что Китаю следует перенять такой опыт.