В России не стоит ожидать экономического развала, считает китайский эксперт
Китайский эксперт заявил, что России не стоит ожидать предсказанного Западом экономического развала
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Уровень стабильности в российских экономике и обществе превысил ожидания, в стране не стоит ожидать предсказанного на Западе развала. Об этом заявил декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь.
"Общество не находится в той ситуации, какой ее показывают западные СМИ. Экономическая база очень прочная и здесь не следует и близко ожидать того развала, который предсказывает Запад", — сказал эксперт на конференции "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".
Он уточнил, что исследовал ситуацию с российским социумом в 20 городах страны.
Ван Вэнь также восхитился организацией экономической работы в России. Эксперт добавил, что Китаю следует перенять такой опыт.