МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Государствам-членам СНГ следует усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Путин считает конфликтный потенциал в мире очень высоким

"Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", — сказал он.