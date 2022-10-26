МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. За проголосовали 319 депутатов, против — 80, воздержавшихся не было. Проект бюджета в первом чтении поддержат три фракции

Министр финансов России Антон Силуанов в числе ключевых приоритетов бюджета назвал финансовое обеспечение социальных обязательств, технологическую независимость страны и развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграцию четырех новых регионов. "Все приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", — заверил министр, представляя депутатам основной финансовый документ страны на предстоящую трехлетку.

По словам Силуанова, общий объем расходов бюджета в течение трех лет составит порядка 29 триллионов рублей в год. "Таким образом, повышенный в текущем году уровень расходов создает дополнительный бюджетный стимул и будет сохранен до 2025 года, когда в 2025 году этот уровень расходов будет уже являться нормальным для бюджета. В 2025 году мы имеем сбалансированный бюджет без учета процентных расходов, то есть нулевой первичный баланс, и это позволяет сохранить устойчивость бюджетной конструкции", — сказал глава Минфина.

"Особенностями бюджета, который представлен, является антикризисная направленность, увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение дефицита бюджета все три года, увеличение государственного долга, сохранение расходов бюджета на уровне, достигнутом в 2022 году", — заявил в свою очередь председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, это позволяет сбалансировать основные параметры бюджета, сделать их реализуемыми и тем самым обеспечить выполнение всех обязательств бюджета и достижение целей, поставленных президентом. В то же время "по доходам мы видим некоторые риски их получения", добавил Кудрин.

Проект бюджета предусматривает доходы на 2023 год в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходы — до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".

Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году — 159,714 триллиона, в 2025 году — 170,598 триллиона, и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и 4% — в 2024-2025 годах.

Также депутаты определили основные направления доработки проекта бюджета на ко второму чтению, которое запланировано на 22 ноября. Кудрин посетил заседание по проекту бюджета на 2023-2025 годы

В постановлении о принятии проекта бюджета в первом чтении Госдума рекомендует правительству совместно с комитетом ГД по бюджету и налогам "в целях безусловного выполнения" поручений президента РФ при подготовке поправок обеспечить финансирование оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также должно быть обеспечено финансирование программ модернизации городов Дальнего Востока, благоустройства территорий и создания комфортной городской среды в населенных пунктах с населением до 250 тысяч человек в ДФО.

Необходимые средства должны быть предусмотрены и на всероссийскую программу развития молодежного предпринимательства, программу социальной активности младших школьников "Орлята России" и на программы бесплатного обучения по профессиям рабочих и служащих, необходимых для работы в студенческих отрядах.

Госдума выступает также за увеличение бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий (проект "1000 дворов"); развитие сельского хозяйства и реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК; комплексное развитие сельских территорий; льготный лизинг сельхозтехники; проведение культуртехнических, гидро-, агролесо- и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв.

Депутаты также предлагают выделить дополнительные средства на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи и восстановить финансирование программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и по ряду других направлений. Во исполнение поручений президента и председателя правительства Госдума считает необходимым обеспечить финансирование строительства (реконструкции) и капитального ремонта важнейших социальных объектов.

Одновременно Госдума рекомендовала правительству усилить контроль за эффективным использованием бюджетных кредитов на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов. Также кабмину рекомендовано завершить инвентаризацию регулирующего воздействия федеральных нормативных правовых и иных актов, непосредственно влияющих на финансирование полномочий субъектов РФ и муниципалитетов, и представить предложения по признанию утратившими силу тех, что устанавливают излишнее регулирование.