МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. США снова заблокировали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) по выбору новых членов Апелляционного органа, сообщил торговый источник в Женеве после заседания органа по разрешению споров ВТО. В США напомнили бизнесу о соблюдении санкций против России

По данным источника, в ходе заседания в среду Мексика выступила от имени 127 членов организации и предложила начать процесс отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе. Представитель США заявил, что американская сторона не может поддержать эту инициативу.

"Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 127 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 59-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано", — сообщил источник.

США заявили, что в целом поддерживают реформу Апелляционного органа, и готовы к взаимодействию с членами ВТО по этому вопросу.

Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.