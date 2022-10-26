ДОХА, 26 окт — ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии учредил пять региональных компаний, нацеленных на инвестиции в проекты в Иордании, Бахрейне, Судане, Ираке и Омане, объем инвестиций в различные сектора достигнет 90 миллиардов риалов (24 миллиарда долларов), сообщило агентство новостей SPA. СМИ: Саудовская Аравия запустила инициативу по глобальным цепочкам поставок

По информации агентства, компании будут инвестировать в несколько стратегических секторов, включая инфраструктуру, недвижимость, горнодобывающую промышленность, здравоохранение, финансовые услуги, продовольственный сектор и сельское хозяйство, производство, связь и технологии.

"Создание пяти новых компаний будет развивать и укреплять инвестиционные возможности в регионе Государственного инвестиционного фонда, его компаний и частного сектора Саудовской Аравии, что будет способствовать достижению значительной прибыли в долгосрочной перспективе и развитию стратегического экономического партнерства с частным сектором в каждой из вышеперечисленных стран", — отметило агентство.

В августе была запущена аналогичная саудовско-египетская инвестиционная компания.

Стратегия PIF нацелена на поиск новых инвестиционных возможностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке для диверсификации источников дохода Саудовской Аравии согласно плану экономического развития страны до 2030 года.