МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. ВЛАСТИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НО ЕСТЬ И РИСКОВЫЙ — ХУСНУЛЛИН

СТРОЙОТРАСЛЬ РОССИИ ПЕРЕШЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО, ЗАЯВИЛ ХУСНУЛЛИН

Новость дополняется