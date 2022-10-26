2022-10-26T15:57:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838596175.html
Хуснуллин рассказал о сценарии развития строительной отрасли
Экономика
Новости
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. ВЛАСТИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НО ЕСТЬ И РИСКОВЫЙ — ХУСНУЛЛИН СТРОЙОТРАСЛЬ РОССИИ ПЕРЕШЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО, ЗАЯВИЛ ХУСНУЛЛИН Новость... ПРАЙМ, 26.10.2022
бизнес, экономика, новости, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. ВЛАСТИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НО ЕСТЬ И РИСКОВЫЙ — ХУСНУЛЛИН
СТРОЙОТРАСЛЬ РОССИИ ПЕРЕШЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО, ЗАЯВИЛ ХУСНУЛЛИН
Новость дополняется