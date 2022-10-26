2022-10-26T15:57:00+03:00

2022-10-26T16:01:54+03:00

2022-10-26T15:57:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838596175.html

Хуснуллин рассказал о сценарии развития строительной отрасли

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ВЛАСТИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НО ЕСТЬ И РИСКОВЫЙ — ХУСНУЛЛИН СТРОЙОТРАСЛЬ РОССИИ ПЕРЕШЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО, ЗАЯВИЛ ХУСНУЛЛИН Новость... ПРАЙМ, 26.10.2022

бизнес, экономика, новости, недвижимость

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60