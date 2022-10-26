МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в США в сентябре увеличился на фоне снижения экспорта и роста импорта, сообщило агентство Reuters. Тем не менее, это вряд ли изменит ожидания относительно того, что торговля способствовала ожидаемому восстановлению экономического роста в третьем квартале. Фьючерсы на газ в США упали на прогнозах мягкой погоды

Согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду, торговый дефицит в сентябре вырос на 5,7%, до 92,2 млрд долларов. Экспорт товаров упал на 2,8 млрд долларов, до 177,6 млрд долларов. Импорт товаров вырос на 2,2 млрд долларов, до 269,8 млрд долларов.

В четверг ожидается выход предварительных официальных данных по ВВП за 3-й квартал. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, ВВП, вероятно, вырос на 2,4% годовых после сокращения на 0,6% во 2-м квартале.

В первой половине 2022 года экономика сократилась, но, скорее всего, не вступила в рецессию, учитывая более 2,5 млн рабочих мест, созданных за этот период.