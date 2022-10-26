МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 (2384). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 51 (2383)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 800-П от 29.06.2022 "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам /содержанию уведомлений/, форме, порядке и сроках их направления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70540 от 14.10.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6122-У от 20.04.2022 "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", осуществления и прекращения ими своей деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70451 от 10.10.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6123-У от 20.04.2022 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У и внесенного в него изменения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70452 от 10.10.2022, вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 20 апреля 2022 года № 6122-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", осуществления и прекращения ими своей деятельности"/;

— указание № 6171-У от 28.06.2022 "Об установлении перечня документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации, перечня документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями /акционерами, участниками/ соискателя лицензии на осуществление страхования и /или/ перестрахования в уставный капитал, и требований к таким сведениям и документам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70457 от 10.10.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6198-У от 12.07.2022 "О порядке уведомления Банка России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации, учета уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70570 от 17.10.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6281-У от 29.09.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 ноября 2019 года № 5322-У "О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1-3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70539 от 14.10.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— информационное письмо № ИН-03-59/126 от 21.10.2022.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 3 квартале 2022 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.10.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.10.2022; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации КБ "ОБР" /ООО/; сообщение АСВ об исключении ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.