ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. США объявили введении о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний, сообщил американский минфин. В США напомнили бизнесу о соблюдении санкций против России

Опубликованные дополнений к санкционному списку свидетельствуют, что в него добавили АО "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Золотой Век", ООО "Агро-регион" и другие. Также в список попали певицы Жасмин — Сара Шор, ее супруг Ивана Шор и его партия из Молдавии, бизнесмен Игорь Чайка.