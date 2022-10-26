США ввели санкции против сына Чайки, Жасмин и нескольких компаний из России
Минфин США объявил о санкциях против сына Чайки, певицы Жасмин и нескольких фирм из России
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ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. США объявили введении о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний, сообщил американский минфин.
Опубликованные дополнений к санкционному списку свидетельствуют, что в него добавили АО "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Золотой Век", ООО "Агро-регион" и другие. Также в список попали певицы Жасмин — Сара Шор, ее супруг Ивана Шор и его партия из Молдавии, бизнесмен Игорь Чайка.