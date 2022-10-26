МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Потребительский спрос может быть основным драйвером экономики в 2023-2025 годах, однако есть опасения, что население будет проявлять более сдержанную политику потребления, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. СМИ: экономика России укрепляется на фоне глубокой рецессии в Европе

"Основным драйвером экономики предполагается потребительский спрос, он будет расти по прогнозу чуть выше даже роста реальных доходов населения. Мы думаем, что есть опасения, что население будет проявлять более сдержанную политику потребления на этот период", — сказал Кудрин в рамках пленарного заседания в Госдуме, где он представил заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Он также напомнил, что бюджет на ближайшую трехлетку будет дефицитным, однако основные особенности бюджета, среди которых антикризисная направленность, увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение расходов бюджета на уровне, достигнутом в 2022 году, позволяют сбалансировать основные параметры бюджета и выполнить все обязательства.

Кроме того, глава Счетной палаты отметил новое бюджетное правило, по которому объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

"Если бы мы жили по старому бюджетному правилу, то мы вообще весь бюджет сформулировали на 4 триллиона меньше. Тем самым хочу сказать, что мы оцениваем этот бюджет как очень серьезный по расходам, который, повторяю, на 4 триллиона больше, чем был бы в обычном порядке", — добавил Кудрин.