МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,08% с 0,02% неделей ранее, с начала года по 24 октября потребительские цены выросли на 10,64%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в Москве за девять месяцев составила 10,7 процента

"За период с 18 по 24 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала октября – 100,16%, с начала года – 110,64%", — говорится в сообщении.

Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился — на неделе с 18 по 24 октября она подорожала на 1,5% после 1,2% на предыдущей неделе. В том числе стоимость помидоров выросла на 5,6%, огурцов – на 5,4%, бананов – на 3,2%, свеклы – на 1,5%, картофеля – на 0,1%. В то же время яблоки стали дешевле на 1,9%, лук – на 1%, морковь и капуста – на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 17 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар — на 0,87% и 0,6% соответственно; следом идут мука и пшено — их цена уменьшилась в среднем на 0,4%. Подсолнечное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса подешевели на 0,29% и 0,28% соответственно, свинина и маргарин, сычужные сыры – на 0,2%, баранина, творог, вареная колбаса, сливочное масло, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%.

Подорожание наблюдалось также по 17 наименованиям продуктов. Рост цен на яйца составил 1,85% против 1,86% неделей ранее. Следом идут овощные консервы для детского питания — они подорожали на 0,58%, печенье — на 0,42%, мороженая рыба — на 0,38%, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,23%, сосиски, сардельки — на 0,2%, мясо кур — на 0,15%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных – на 0,58%, пеленки для новорожденных — на 0,39%, стиральный порошок — на 0,37%, спички — на 0,36%. Также выросла цена на гигиенические прокладки – на 0,3%, зубные щетки – на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетную бумагу – на 0,1%. Одновременно зубные пасты подешевели на 0,2%, детские подгузники – на 0,1%.

Среди электроники и бытовой техники в цене выросли телевизоры — на 0,56%, а смартфоны и электропылесосы подешевели — на 0,68% и 0,53% соответственно. Цены на отечественные и иностранные легковые автомобили не изменились. Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.