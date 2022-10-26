МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль России в сентябре произвела лекарственных средств на 4,1% больше по сравнению с августом 2022 года, а рост производства по отношению к сентябрю предыдущего года составил 11,9%, сообщил Росстат. В России за неделю подешевели яблоки, лук, морковь и капуста

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2022 года вырос на 11,9% по сравнению с сентябрем 2021 года, а по сравнению с августом 2022 года – на 4,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства. За девять месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 21,5% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

Лекарственных препаратов в сентябре изготовлено на 50,9 миллиарда рублей, что на 13,7% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 7,1% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года рост производства лекарственных препаратов по сравнению с январем-сентябрем 2021 года составил 22%, изготовлено продукции на 466 миллиардов рублей.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 миллиарда доз, что больше показателей сентября 2021 года и августа 2022 года на 10,2% и на 1,2% соответственно. Выпуск в ампулах составил 268 тысяч штук, что на 69,7% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 65,2% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 24,3%, а в ампулах – сократилось на 1,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Выпуск фармацевтических субстанций в сентябре 2022 года вырос на 36,2% по сравнению с сентябрем 2021 года, а по сравнению с августом 2022 года снизилось на 11,1%. За девять месяцев 2022 года производство фармацевтических субстанций увеличилось на 32,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Промпроизводство в России в сентябре снизилось на 3,1 процента

Отмечается, что производство провитаминов, витаминов и их производных составило 27,9 тонны, что на 21,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 43,8% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года их выпущено 390 тонн, что на 8,8% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Выпуск антибиотиков сократился по сравнению с сентябрем 2021 года на 3,1%, а по сравнению с августом 2022 года – на 36,3%, составив 55,7 тонны. За девять месяцев 2022 года произведено 715 тонн антибиотиков, что на 44% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 41,5 миллиона упаковок, что на 71,7% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 10,4% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 265 миллионов упаковок, что на 35,6% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 17,9 миллиона упаковок, что меньше, чем в сентябре 2021 года, на 24,9%, и меньше, чем в августе 2022 года, на 7,9%.