МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование процедуры строительства объектов капитального строительства на земельных участках, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, следует из базы данных нижней палаты парламента. Путин поручил принять меры по завершению капстроительства ряда объектов

Документ предусматривает необходимость подготовки, утверждения и размещения Роснедрами на своем официальном сайте в интернете специальных карт (схем), на которых в отношении земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы предоставленных в пользование участков недр в виде горного отвода.

После утверждения таких карт (схем) не надо будет больше получать заключение Роснедр или его территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства, поскольку вся необходимая информация будет отражена на этих картах (схемах).

Законопроект также предоставляет возможность недропользователю ограничивать строительство объектов капитального строительства в границах принадлежащего ему горного отвода. Строительство же таких объектов на земельных участках, расположенных в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, подлежит согласованию с учетом информации о наличии или отсутствии ограничений для геологоразведки и добычи полезных ископаемых, перспективах разработки месторождения, ожидаемых потерях и объеме их запасов и т.д.

При этом правительство РФ установит порядок согласования строительства объектов капитального строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, включая исчерпывающий перечень оснований для отказа в таком согласовании.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.