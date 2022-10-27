ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Европа предприняла ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме, такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.

"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", — заявил он, комментируя ситуацию в сфере европейской энергетической безопасности.

Блинкен подчеркнул, что его мнение основано на действиях Европы "за последние шесть или семь месяцев", среди которых наполнение собственных резервов энергоносителей, сокращение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе от российской нефти и газа".

При этом Блинкен отметил, что переход европейских потребителей от "выстроенной годами" зависимости от российских энергоресурсов проходит "не без трудностей и боли".