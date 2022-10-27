Международные резервы России составили 541 миллиард долларов
ЦБ заявил, что международные резервы России составили 541 миллиард долларов
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 октября сократились на 0,6% и составили 541 миллиард долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 21 октября составил 541 миллиард долларов США, сократившись за неделю на 3,4 миллиарда долларов США, или на 0,6%, под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.