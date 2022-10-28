МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Запад, пытаясь изолировать страны СНГ, создал предпосылки для нового, возможно, крупнейшего в истории мирового экономического кризиса, считает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Лукашенко: легпром Белоруссии должен занять освободившиеся в России ниши

"Западные, теперь уже бывшие партнеры, открыто ставят цели по полной производственной, технологической, финансовой изоляции наших стран. Мало того, коллективный Запад, может, и сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса", — сказал глава белорусского кабмина в ходе выступления на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане.

По его словам, последствия разрушения глобальных цепочек поставок товаров, галопирующей инфляции, резкого роста цен на энергоносители трудно предсказуемы. Центробанки повышают процентные ставки в попытках отодвинуть либо смягчить наступающие процессы рецессии в национальных экономиках, продолжил Головченко.

Кроме того, замедление мирового экономического роста ведет к усилению диспаритета в мировой финансовой системе, нестабильности цен на критически важные группы товаров, добавил премьер Белоруссии. Итогом такой ситуации, отметил он, станет "фрагментация мировой экономики на геополитические блоки со своими технологическими укладами и платежными стандартами".