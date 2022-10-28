БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает, что экономика России в 2023 году выйдет на плато, преодолев которое перейдет к восстановительному росту. Решетников спрогнозировал рост российской экономики к концу года

"Мы исходим из того, что нужно переходить от стабилизации к экономическому росту, очень рассчитываем на то, что 2023 год будет тем дном или плато, от которого можно будет оттолкнуться и начать восстановление экономического роста", — сказал Шохин, выступая в пятницу на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что, действительно, ситуация в экономике складывается лучше весенних прогнозов: спад экономики составит меньше 3%, хотя весной были прогнозы спада от 8% и выше; инфляция будет значительно лучше, чем в некоторых странах ЕС, а безработица находится на историческом минимуме.

По словам Шохина, перед страной стоит много новых вызовов, которые не преодолеть, если быстро не адаптировать и не перестроить экономику. В числе вызовов он назвал полузакрытый Китай из-за нулевой толерантности к COVID-19, а также санкционное давление Запада. Сечин назвал идею "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдной

"Среди новых угроз, прежде всего, нужно упомянуть вероятность глобальной стагнации, мировой экономики в мировом масштабе, и в Европе, и в США. Европа нас сейчас меньше волнует, поскольку она для нас закрыта практически целиком, но тем не менее, мы понимаем, что косвенно может задеть это и российскую экономику, то есть спад спроса на те же энергетические и сырьевые ресурсы и так далее, безусловно, повлияет негативно и на экономический рост в России", — указал Шохин.

"Если суммировать новые и старые угрозы и вызовы, мы понимаем, что вариант ускоренной адаптации экономической политики и структурной перестройки российской экономики, которая должна учитывать все эти вызовы, — это единственная возможность удержать позитивный экономический рост и, по крайней мере, не допускать падения экономического роста в ближайшие годы", — подчеркнул глава РСПП.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост. По прогнозу министерства, снижение ВВП РФ в текущем году составит 2,9%, в 2023 году снижение продолжится и ожидается на уровне в 0,8%. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.