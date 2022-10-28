МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Потребление золота в Китае в январе-сентябре 2022 года сократилось на 4,36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с карантинными мерами, однако спрос восстанавливается, несмотря на волатильность. Об этом в пятницу сообщили в Китайской ассоциации золота. Золото подешевело на статистике по ВВП США и укреплении доллара

В отчетный период потребление золота составило 778,09 тонн, причем спрос на золотые ювелирные изделия оказался наиболее устойчивым и сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года лишь на 1,3%, до 522,15 тонн.

Спрос на золотые слитки и монеты продемонстрировал наиболее сильное падение, на 10,46%.

Производство золота в Китае в январе-сентябре выросло на 14,04% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 269,987 тонн.