МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска, последовательный оппонент Банка России, призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 5% и провести программу количественного смягчения, чтобы запустить экономический рост. Снижать нельзя оставить: какую ставку сделает Центробанк в пятницу

ЦБ в конце февраля на фоне введения антироссийских санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. При этом уже к сентябрю ставка была снижена до 7,5% годовых.

"Не хочется выглядеть немного старомодным, но ведь уже всем же понятно, что в сегодняшнем кризисе в российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведет к серьезным проблемам с занятостью и доходами населения. До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост", — написал Дерипаска в Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран "не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию". Дерипаска спрогнозировал, сколько продлится "безумие" в мире

"И все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки — все пойдет прахом. Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом", — считает Дерипаска.

Банк России в эту пятницу примет решение по ключевой ставке. При этом большинство опрошенных РИА Новости аналитиков полагают, что регулятор прервет цикл снижения ставки и впервые с марта оставит ее без изменений, на уровне 7,5% годовых.