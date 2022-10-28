МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Состав Экспертного совета по устойчивому развитию (ЭСУР) при Минэкономразвития увеличился на 22 новых участника, соответствующий приказ подписал министр экономического развития Максим Решетников, сообщает пресс-служба министерства. В Минэкономразвития раскрыли причину снижения промпроизводства в России

"Это уже второй раунд обновления ЭСУР. В этот раз добавлено 22 новых компаний и организаций, среди которых "Зарубежнефть", "Татнефть", "Ростех", "Русгидро", "Уралкалий", Национальный ESG-Альянс и другие", — говорится в сообщении.

"Вместе с новыми членами совет на данный момент включает 78 организаций, в том числе компании из отраслей металлургии, энергетики, транспорта, химической, строительной, пищевой, табачной и лесной промышленности, технологий и телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, общественного питания, а также бизнес-ассоциации, институты развития и рейтинговые агентства", — отмечает министерство. Председателем совета является глава Минэкономразвития.

"Для "Уралкалия" участие в совете – это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития", – цитирует пресс-служба директора по устойчивому развитию ПАО "Уралкалий" Елену Эскину. "Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования", — заявила она. Решетников спрогнозировал рост российской экономики к концу года

Генеральный директор АНО "Национальный ESG-Альянс" Андрей Шаронов, которого также цитирует пресс-служба, видит совет как главную структуру по координации всех игроков в сфере устойчивого развития.

"ESG-Альянс объединяет большое количество крупных компаний, большинство из которых имеют свою давнюю, глубокую и разнообразную повестку в области устойчивого развития. Мы очень много общаемся с ними и по отдельности, и вместе, понимаем, где и что болит, какие действия востребованы, какой опыт не оправдал себя, а какой оказался интересным. Именно эти ощущения Альянс может добавить в работу Экспертного совета, не являясь при этом лоббистом каких-то конкретных компаний", — сказал он.

Совет был создан в декабре 2020 года как площадка для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по "устойчивой" повестке. Заседания совета проводятся, как правило, раз в полгода. В период между заседаниями министерство задействует экспертизу и опыт членов совета для формулирования российской позиции с целью ее продвижения на различных международных площадках.