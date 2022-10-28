МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в пятницу данным, в октябре индекс настроений в экономике еврозоны упал до минимума за два года. Доверие в производственном секторе и в сфере услуг ослабло, но в то же время наблюдалось небольшое улучшение ожиданий и снижение инфляционных ожиданий. В ЕС выступили за развитие сети зарядок электромобилей в Европе

Рассчитываемый Европейской комиссией индекс настроений в экономике еврозоны в октябре, как и ожидали опрошенные Reuters аналитики, снизился до 92,5 с 93,6 в сентябре.

Доверие ослабло в производственном секторе и в сфере услуг, но немного усилилось в строительном секторе, в розничной торговле и среди потребителей.

Производители более пессимистично оценили заказы и тенденции выпуска продукции в последние месяцы, но их ожидания стали немного более позитивными.

В сфере услуг сложилась аналогичная ситуация.

Потребители пессимистично оценили текущую ситуацию, но их ожидания по поводу экономики и собственного финансового положения в следующем году стали несколько оптимистичнее. Тем не менее они не сигнализировали о повышенной готовности к дорогостоящим покупкам.

Индикаторы инфляции и отпускных цен снизились как у потребителей, так и у производственных компаний, но в сфере услуг они выросли. Эти данные должны порадовать Европейский центральный банк, который в четверг повысил процентные ставки до максимума с 2009 года и заявил, что достиг существенного прогресса в борьбе с инфляцией.