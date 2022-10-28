МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в РФ в третьем квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее, следует из заявление регулятора. Банк России улучшил прогноз по кредитованию бизнеса и населения

"Оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в третьем квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений", — сообщил ЦБ.

Уточняется, что ситуации способствуют "постепенная диверсификация поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны".

Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений — на уровне 7,5% годовых.