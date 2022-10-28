МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил второй иск компании "Синема Парк", подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту, к банку "Траст", принудительно смягчив для заемщика условия кредитного договора от 3 августа 2017 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд пересмотрит вопрос об ответственности экс-топов по долгам Финпромбанка

В своем иске, поданном еще в январе 2021 года, "Синема Парк" потребовал улучшить условия обслуживания и погашения кредита, ссылаясь на снижение своих доходов из-за коронавируса, так как кинотеатры часть 2020 года простаивали, а потом работали не с полной загрузкой. Долг киносети по этому кредиту на март 2021 года превышал 2,1 миллиарда рублей.

Суд освободил заемщика от выплаты процентов за период простоя кинотеатров — с марта по август 2020 года, уменьшил с августа 2020 года процентную ставку с 7,5% до 1% и отодвинул срок возврата кредита с конца 2022-го на конец 2027 года. Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно, первый раз он тоже удовлетворил иск, но потом решение отменил окружной суд. Ему не понравилось, что нижестоящие суды все бремя негативных последствий от снижения выручки заемщика как в период действия этих мер, так и по их окончании, отнесли исключительно на кредитора.

При новом рассмотрении истец заявил еще одно основание иска, а именно — приостановку ведущими мировыми студиями поставок фильмов в Россию.

Ответчик предположил в суде, что в группе "Синема парка" созданы "центр убытков" в лице АО "Синема Парк" и "центр прибыли" в лице его материнской кипрской A&NN Investments Limited. По словам представителя "Траста", истец вывел почти 1 миллиард рублей в материнскую компанию, которая выплатила своему бенефициару Мамуту дивиденды. Ответчик просил истребовать документы, подтверждающие выплаты. В случае подтверждения, по словам представителя "Траста", это свидетельствовало бы о недобросовестности заемщика. Суд ходатайство об истребовании доказательств отклонил.

Ранее в октябре этот же суд повторно удовлетворил иск "Синема Парка" по кредиту от 5 июня 2017 года. В том деле суд провел экспертизу, которая установила, что пандемия значительно снизила кассовые сборы киносети – с 55,5 миллиарда рублей в 2019 году до 22,9 миллиарда в 2020 году, – а восстановления показателей можно ожидать только в январе-марте 2029 года.

Сеть "Синема Парк" входит в объединенную киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино", у которой 77 кинотеатров с 644 залами в 30 городах. Общая задолженность кинобизнеса Мамута перед "Трастом" в 2021 году оценивалась в 19,3 миллиарда рублей. В "Трасте", комментируя иски, ранее заявляли, что истцы пытаются через суд навязать банку неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на ковид, хотя проблемы у них начались задолго до этого.