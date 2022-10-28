МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании замедлилась до 7,3%, что стало самым низким показателем с января, свидетельствуют распространенные в пятницу данные национального института статистики Испании (INE). Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процентов

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен составила 7,3% в октябре, что более чем на полтора пункта ниже, чем в сентябре", — сообщает INE.

Согласно институту, эта динамика в основном связана с падением цен на электроэнергию. Также оказывает влияние, хотя и в меньшей степени, падение цен на газ.

По итогам июля годовая инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании тогда стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.