МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Доходы населения США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. "Поставить США на место". Британцы в восторге от заявления Путина о Западе

В то же время потребительские расходы увеличились на 0,6% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,3%, а расходов — на 0,4%.

Оценка роста доходов за август была пересмотрена до 0,4% с 0,3%. Расходы в августе, по обновленным данным, выросли на 0,6%. Располагаемые доходы населения в США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 0,1%. Министр финансов США Йеллен оценила состояние американской экономики

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.