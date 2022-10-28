МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировой порядок входит в новую эпоху, каспийский регион и Закавказье могут стать его центрами, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Страны Каспия подтвердили интерес к наращиванию торговли и инвестиций

"Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но, безусловно, правильно и точнее говорить о новом этапе становления многополярного мира", — сказал первый зампредседателя правительства на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания в рамках нового миропорядка.

Белоусов подчеркнул, что основой для превращения в экономический центр будут устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи в регионе.